Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды в 5,95 рубля на акцию

Такое решение касается результатов девяти месяцев 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам января - сентября 2025 года в размере 5,95 рубля на акцию, или 15,25 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 23 декабря.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие на сумму 21,75 млрд рублей (8,6 рубля на акцию) "Сибур" может суммарно по результатам девяти месяцев 2025 года направить на выплату дивидендов 14,55 рубля на одну обыкновенную акцию, или 37 млрд рублей суммарно.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 30% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). При решении о рекомендации дивидендов акционерам "Сибура" совет директоров холдинга принимает во внимание операционные и финансовые результаты, прогнозы работы компании (включая операционный денежный поток, EBITDA, размер чистой прибыли, объем реализации инвестиционной программы и величину долговой нагрузки).

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

Согласно последним доступным данным на начало 2022 года, доли акционеров в "Сибуре" распределялись следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" являлся Леонид Михельсон (30,6%), за ним следовали акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути (по 8,5%).