Индекс РТС растет почти на 5% после публикации ЦБ курсов валют

Регулятор понизил курс доллара на 22-24 ноября до 79,02 рубля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС демонстрировал рост почти на 5%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор понизил курс доллара на 22-24 ноября до 79,02 рубля, евро - до 90,56 рубля, юаня - до 11,05 рубля.

По данным на 17:46 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,31% - до 1 039,03 и 2 662,76 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:56 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 1 074,43 пункта (+4,76%), индекс Мосбиржи рос до 2 694,32 пункта (+2,51%). К 18:06 мск, индекс РТС замедлил рост до 1 068,55 пунктов (+4,19%), индекс Мосбиржи - до 2 680,49 пунктов (+1,99%).