Угольщики получили отсрочку по НДПИ и страховым взносам на 45 млрд рублей

Это дает возможность сэкономить до 3 млрд рублей на процентных платежах, заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Предприятия угольного сектора РФ в мае - ноябре 2025 года получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов на 45 млрд рублей, заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго России Дмитрий Лопатин на заседании Госсовета по энергетике.

"Действенной мерой, которой на сегодняшний день пользуются порядка 138 предприятий угольной промышленности, - это мера, предусмотренная постановлением правительства № 1105, о получении отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов. На сегодняшний день, по данным ФНС, за май - ноябрь, оценочно, угольные компании получили порядка 45 млрд руб. отсрочки, что примерно дает возможность сэкономить до 3 млрд руб. на процентных платежах", - сказал Лопатин.

Отсрочки для угольщиков стали частью пакета мер господдержки, утвержденного весной. Также предусмотрены налоговые послабления, льготы по транспортировке и возможность реструктуризации долгов. С мая по декабрь действует скидка 12,8% на перевозку угля в южном и северо-западном направлениях.