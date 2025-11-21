Убытки угольной отрасли РФ в 2025 году могут достичь 350 млрд рублей

Сейчас 74% предприятий отрасли являются убыточными, заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Убытки российского угольного сектора к концу года могут достичь 350 млрд рублей. На текущий момент 74% предприятий отрасли являются убыточными. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

"По данным Росстата, убытки составляют 263 млрд руб. К концу года мы ожидаем убыток 350 млрд рублей. На сегодняшний день 74% предприятий являются убыточными и 23 предприятия уже остановили свою добычу. Добыча угля третий год подряд падает - с 443,6 млн тонн в 2022 году до 438,6 млн тонн в 2024 году, то есть падение составило порядка 5 млн тонн", - сказал он.

По его словам, объем добычи угля вырос в Якутии. "В то же время осуществляется наращивание добычи в Республике Саха (Якутия). На ее долю уже приходится 11,5%, в то время как в 2018 году приходилось всего лишь 4,1%. По итогам 10 месяцев угольные предприятия республики нарастили добычу на 1 млн тонн", - отметил Лопатин.

Как сообщал в интервью ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов, в 2024 году угольная отрасль стала единственной крупной убыточной отраслью в России. Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность - 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий - 53%.

О поддержке угольной отрасли

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период.

Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.