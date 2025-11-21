КЧР намерена увеличить расходы на поддержку бойцов СВО и их семей почти на 50%

В республике действуют 44 региональные меры поддержки военнослужащих - участников СВО и их семей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей планируют направить в Карачаево-Черкесии (КЧР) на предоставление мер соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям в 2026 году. Рост расходов на эту статью составит 48,8%, сообщила замминистра финансов республики Марина Хубиева.

"На меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей предусмотрен 1,19 млрд рублей. К первоначальному плану 2025 года [средства] заложены в проекте с ростом на 48,8%", - сказала она на публичных слушаниях регионального бюджета на 2026 и 2027-2028 годы.

В Карачаево-Черкесии действуют 44 региональные меры поддержки военнослужащих - участников СВО и их семей. Среди них - выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья.