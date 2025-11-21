Энергопотребление РЖД в Сибири и на Дальнем Востоке за год выросло на 1,8%

Минэнерго фиксирует разноплановую динамику прироста и снижения потребления электроэнергии на разных участках Восточного полигона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Потребление ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока и Сибири за 10 месяцев 2025 года опережает аналогичный показатель 2024 года только на 1,8%. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак на заседании Госсовета по энергетике.

По его словам, Минэнерго фиксирует разноплановую динамику прироста и снижения потребления электроэнергии на разных участках Восточного полигона.

"Суммарно по ОЭС Сибири и ОЭС Востока РЖД снизили свое энергопотребление на 1,6% за последние пять лет. За 10 месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года прирост составил всего лишь 1,8%. И наибольшее снижение электропотребления мы наблюдаем в Кемеровской области", - сказал он.

Как отметил Грабчак, Минэнерго выстроило систему мониторинга за работами по электрификации Восточного полигона. "Держим на особом контроле в рамках двух рабочих групп", - подчеркнул замминистра.