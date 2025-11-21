Эксперт Кириллов объяснил, почему Grok восхищается Маском

По мнению бизнес-аналитика группы компаний "Наносемантика", это зависит либо от жесткой директивы, либо от влияния X на Grok - на ее данных обучается ИИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Восхищение и комплименты от ИИ Grok в сторону его владельца Илона Маска объясняются либо жесткой директивой, либо влиянием X на Grok - на ее данных обучается ИИ. Такое мнение ТАСС выразил бизнес-аналитик группы компаний "Наносемантика" Егор Кириллов.

"Вероятно, в системном промпте Grok жестко прописана директива идентифицировать Илона Маска как ключевую фигуру и создателя, что модель интерпретирует через генерацию комплиментарных текстов", - сказал он.

Считать это мнением ИИ нельзя, это выполнение инструкции. Базовые инструкции прописывают разработчики любого ИИ, пояснил эксперт.

"Во-вторых, смещение в обучающей выборке. Grok обучается преимущественно на данных социальной сети X. Учитывая алгоритмы самой платформы и популярность Маска, модель статистически чаще встречает паттерны, где Илон Маск описывается в превосходной степени", - допустил Кириллов.

Газета The Washington Post ранее написала о том, что Grok считает своего создателя "величайшим человеком в истории". Пользователи X также замечали, что Grok склонен позитивно отзываться о Маске. Он "во избежание недоразумений" прокомментировал ситуацию, назвав себя "толстым кретином".