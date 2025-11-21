РФ работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов
МОСКВА, 21 ноября /ТАСС/. Россия ведет активную работу над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую в 2026 году планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время министерской встречи участников Кимберлийского процесса, которая прошла в рамках пленарного заседания рабочих органов этого процесса.
"Россия активно работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами в 2026 году", - сказал Моисеев, слова которого приводит пресс-служба Министерства финансов.
В ходе выступления замминистра также обозначил официальную позицию России по вопросу согласования определения "конфликтных" алмазов.
"За последние три года проделана серьезная и содержательная работа по согласованию определения "конфликтных" алмазов, которая практически подошла к своему успешному завершению. Наша позиция была и остается однозначной - мы поддержали предложение Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA) об уточнении определения "конфликтных" алмазов, которое не распространяется на суверенные государства", - сказал Моисеев.
Он подчеркнул ключевую роль Кимберли в защите мирового рынка природных алмазов.
Кроме того, замминистра отметил значимость инициатив, таких как принятая в рамках российского председательства в Кимберлийском процессе в 2021 году Декларация о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик ("Рамочные принципы 7"), а также внедрение единых стандартов ответственной алмазодобычи Ассоциации производителей алмазов Африки.