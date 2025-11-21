РФ работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев также напомнил, что Россия поддержала предложение Ассоциации производителей алмазов Африки об уточнении определения "конфликтных" алмазов, которое не распространяется на суверенные государства

МОСКВА, 21 ноября /ТАСС/. Россия ведет активную работу над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую в 2026 году планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время министерской встречи участников Кимберлийского процесса, которая прошла в рамках пленарного заседания рабочих органов этого процесса.

"Россия активно работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами в 2026 году", - сказал Моисеев, слова которого приводит пресс-служба Министерства финансов.

В ходе выступления замминистра также обозначил официальную позицию России по вопросу согласования определения "конфликтных" алмазов.

"За последние три года проделана серьезная и содержательная работа по согласованию определения "конфликтных" алмазов, которая практически подошла к своему успешному завершению. Наша позиция была и остается однозначной - мы поддержали предложение Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA) об уточнении определения "конфликтных" алмазов, которое не распространяется на суверенные государства", - сказал Моисеев.

Он подчеркнул ключевую роль Кимберли в защите мирового рынка природных алмазов.

Кроме того, замминистра отметил значимость инициатив, таких как принятая в рамках российского председательства в Кимберлийском процессе в 2021 году Декларация о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик ("Рамочные принципы 7"), а также внедрение единых стандартов ответственной алмазодобычи Ассоциации производителей алмазов Африки.