"Автостат": продажи подержанных электрокаров в РФ за 10 месяцев выросли на 25%

За 10 месяцев 2025 года было перепродано чуть более 12 тыс. легковых электромобилей с пробегом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем реализации подержанных электромобилей в России за 10 месяцев 2025 года увеличился на четверть в годовом выражении, до 12,3 тыс. единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

"За 10 месяцев 2025 года было перепродано чуть более 12 тыс. легковых электромобилей с пробегом. Это примерно соответствует полному годовому объему 2024 года (12,3 тыс. шт). Динамика по отношению к январю - октябрю прошлого года +25%", - отметил он.

Целиков напомнил, что объем вторичного рынка электрокаров превышал первичный рынок до весны 2023 года, но потом продажи новых резко пошли в гору. "Но это тренд продлится недолго. В текущем году вторичный рынок электрокаров по объему вновь превышает продажи новых автомобилей", - добавил директор "Автостата".

В топ-5 марок в январе - октябре 2025 года вошли Nissan (4,3 тыс. ед.), Zeekr (1,8 тыс. ед.), Tesla (1,4 тыс. ед.), Volkswagen (609 ед.), и Москвич (552 ед.).

По данным Целикова, настоящей проблемой для владельцев электромобилей является остаточная стоимость, которая сокращается в среднем в полтора раза быстрее, чем на бензиновые и дизельные автомобили.

"Особенно "больно" тем автовладельцам, которые приобрели электрокары в 2023-2024 годах на "высоком рынке" без скидок. Распродажи и корректировка цен на новые электрокары в 2025 году привели к существенному падению остаточной стоимости одно- и двухгодовалых автомобилей", - сообщил Целиков.