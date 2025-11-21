Темпы роста кредитования компаниям выросли по итогам октября на 2,4%

В сентябре показатель составлял 0,4%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Темпы роста кредитования компаний в РФ выросли по итогам октября на 2,4% после 0,4% в сентябре, розничного - на 0,8% с 0,5%. Об этом сообщается в документах Банка России.

Также, по данным ЦБ, с начала года корпоративное кредитование выросло на 8,6%, а сравнительно с итогами октября прошлого года - на 9,8%. В то же время темпы роста розничного кредитования выросли с начала года на 2%, а в сравнении с октябрем 2024 года упали на 1,1%.