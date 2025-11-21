Петербургская биржа ждет роста рентабельности продаж бензина на АЗС к зиме

Рентабельность реализации бензина Аи-92 в Московском регионе стала к 18 ноября положительной впервые с начала лета, на Аи-95 сохраняется отрицательная рентабельность

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Петербургская биржа ждет роста рентабельности продаж бензина на АЗС к зиме, сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"Традиционно в период снижения спроса (осенне-зимний период), рентабельность АЗС более высокая, чем в период высокого сезонного спроса (с мая по сентябрь), в том числе за счет биржевых цен", - рассказали там.

Рентабельность реализации бензина марки Аи-92 в Московском регионе стала к 18 ноября положительной впервые с начала лета, но на Аи-95 сохраняется отрицательная рентабельность, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства.