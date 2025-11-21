"Сибур" за девять месяцев снизил прибыль по РСБУ до 156 млрд рублей

Показатель упал на 6%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 156,03 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Сибура" уменьшилась на 3,7% - до 862 млрд рублей.

Валовая прибыль за девять месяцев снизилась вдвое - до 135,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 14%, до 169,2 млрд рублей. Прибыль от продаж упала более чем в три раза - до 65,1 млрд рублей

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая часть производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.