В Тульской области открыли вторую очередь производства полимеров для строительства

В проект было инвестировано 20 млрд рублей

ТУЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Полипласт" открыла на своем заводе в городе Новомосковске Тульской области вторую очередь производства высокомолекулярных полимеров, которые используются в строительстве. В проект инвестировано 20 млрд рублей, создано 700 рабочих мест, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Производство высокомолекулярных термостабильных полимеров станет одним из самых современных в Российской Федерации. Мощность нового комплекса - 130 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект - 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Мощность нового комплекса позволит обеспечивать потребности отечественного рынка, полностью заместить импортные аналоги, отметили в пресс-службе. "Минпромторг России видит своей ключевой задачей поддержку системообразующих предприятий российской промышленности, способствуя реализации национального проекта "Новые материалы и химия" для достижения технологического суверенитета и модернизации производственной базы России", - отметил на церемонии открытия заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году, в августе того же году в Новомосковске открыли первую очередь производства. Отмечено, что технология получения основы высокомолекулярных полимеров разработана в научном центре компании "Полипласт" и не имеет аналогов на российском рынке по своим потребительским свойствам. "Компания всегда идет к своим целям, выполняет обязательства, успешно решает важнейшие задачи по импортозамещению, достижению технологического лидерства, наращиванию несырьевого экспорта, поставленные президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.