Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился на 12 копеек, до 11,09 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 2,16%, до 2 685,03 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 4,37% - до 1 070,35 пункта. Курс юаня снизился на 12 копеек, до 11,09 рубля.

"Индекс Мосбиржи в конце недели уверенно прибавлял, причем утром пятницы он успел отметиться на 2 700 пунктах. Обсуждение мирного плана по Украине, предложенного США, вселяет надежду на то, что в этот раз дипломатические усилия все-таки возьмут верх", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Башнефти" (+3,4%), возможно, перед публикацией отчетности эмитента за 9 месяцев 2025 года", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались обыкновенные акции "Татнефти" (-3,1%), возможно, в связи с переоцененностью бумаг и падением цен на нефть.

Прогноз на 24 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 24 ноября - 2 550-2 700 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на начало недели - 78-80 рублей, 90-92,5 рубля и 10,9-11,3 рубля соответственно.