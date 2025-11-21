La Tribune: план Франции по отказу от сотрудничества с РФ по переработке урана провалился

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. План французской государственной энергокомпании EDF по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе переработки урана из отработанного ядерного топлива провалился. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что Росатом владеет единственным в мире предприятием, способным выполнять конверсию переработанного урана перед его повторным обогащением, которое затем может проводиться в России или Нидерландах.

Французская энергетическая компания рассчитывала на запуск "своей" площадки по конверсии урана на заводе Westinghouse в Спрингфилде (Великобритания). Издание отмечает, что реализовать планы не удастся, хотя официальной информации об отказе от проекта пока нет.

"Проект провалился. Британское правительство хотело, в частности, задействовать завод в Спрингфилде для нужд национальной обороны. Но требования, связанные с этими специфическими нуждами, сделали проект экономически несостоятельным для Westinghouse", - приводит издание слова источника.

В результате, по его словам, "на сегодняшний день нет согласия между британским правительством, Westinghouse и EDF по вопросу распределения финансовых рисков". "Ни одна из трех сторон не нашла приемлемого решения в рамках этого проекта", - отметил источник.

Альтернатив нет

Газета отмечает, что EDF пыталась привлечь к реализации аналогичного проекта французскую компанию Orano, специализирующуюся на ядерной энергетике, однако и там скептически смотрят на перспективу создания мощностей для конверсии урана из отработанного ядерного топлива. В Orano считают, что строительство отдельной площадки для этого стоило бы слишком дорого, притом что экономический интерес от такого проекта не является очевидным.

Что касается контракта EDF с внешнеторговой компанией Росатома "Техснабэкспорт" (TENEX), то, как напоминает La Tribune, он не нарушает никаких санкций. "Если нет санкций, то EDF никогда не расторгнет этот контракт. Компания не заинтересована в этом", - убежден эксперт французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Тева Мейер.