Румыния расширит санкции против НПЗ "Лукойла"

Правительство на следующей неделе примет соответствующий нормативный акт

Редакция сайта ТАСС

НПЗ Petrotel © REUTERS/ Bogdan Cristel

БУХАРЕСТ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Румынии на следующей неделе примет нормативный акт, позволяющий вводить дополнительные ограничительные меры в отношении НПЗ Petrotel, принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося с 21 ноября под санкциями США. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Илие Боложан.

"В понедельник мы опубликуем нормативный акт, <...> которым Румыния устанавливает механизм санкций, дополняющий нынешние рамки, которые позволяют нам вводить санкции только по решениям, принятым странами ЕС", - сказал он.

"В зависимости от развития ситуации мы решим в декабре, будет ли этот механизм активирован или нет". Он добавил, что "активация любого механизма должна учитывать <...> реалии рынка".

Боложан отметил, что имеющийся сейчас механизм означает наблюдение за деятельностью компаний "Лукойл" с тем, "чтобы убедиться, что бизнес этих компаний является независимым".

"Что касается сотрудничества между "Лукойл" и Romgaz в области разведки и добычи энергоносителей в Черном море, то мы приняли необходимые меры, чтобы Romgaz не пострадал от этих санкций, - подчеркнул премьер, - мы сотрудничаем с американским органом, который ввел эти санкции". Отвечая на вопрос, что будет с НПЗ Petrotel с его работниками и с их зарплатами, Боложан сказал: "Компания "Лукойл" должна принять необходимые меры".

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".