МАГАТЭ приняло Казахстан в Дальневосточную региональную группу

Теперь республика сможет участвовать в работе руководящих органов агентства

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло Казахстан в Дальневосточную региональную группу. Теперь республика сможет участвовать в работе руководящих органов агентства, заявили в МИД Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует решение, анонсированное сегодня на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), о принятии Казахстана в Дальневосточную региональную группу агентства. Вхождение Казахстана в региональную группу является важным шагом в деле восстановления суверенного равенства государств в МАГАТЭ", - сказано в сообщении.

В ведомстве поблагодарили страны - участницы Дальневосточной группы МАГАТЭ за поддержку Казахстана и оценили усилия участников по восстановлению суверенного равенства в агентстве. "Решение открывает возможность Казахстану полноправно участвовать в работе руководящих органов МАГАТЭ. Наша страна, как активный участник международных усилий, направленных на построение мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения, готова и далее вносить конструктивный вклад в развитие мирного использования атомной энергии, в ответственное применение ядерных технологий и в укрепление международных механизмов доверия и транспарентности", - добавили в МИД.

В сентябре Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ. Как заявляли в агентстве по атомной энергии республики, страна на протяжении многих лет стремилась участвовать в Дальневосточной региональной группе МАГАТЭ, однако "эти последовательные усилия не привели к ощутимым результатам".

В 2023 году в МИД Казахстана сообщали, что Астана на 67-й Генконференции МАГАТЭ добилась принятия резолюции о восстановлении равенства государств - членов МАГАТЭ.