Выписка из реестра транспортных средств станет платной для дилеров с 2026 года

Для владельцев машин получение документа останется бесплатным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Предоставление электронной выписки из государственного реестра транспортных средств с 2026 года для дилеров и других посредников будет платным, для владельцев машин получение документа останется бесплатным. Это следует из постановления правительства.

Предоставление выписки из государственного реестра транспортных средств с 1 января 2026 года для автодилеров, посредников сделок с автомобилями и владельцев отраслевых интернет-ресурсов будет стоить 200 рублей. Для владельцев транспортных средств и государственных органов получение электронной версии выписки останется бесплатным.

Размер платы за бумажную версию выписки, в зависимости от ее вида, для автовладельцев и государственных органов составит 100 рублей или 400 рублей. Для все остальных категорий плата будет составлять 400 рублей. В случае, если объем бумажной выписки будет превышать пять печатных страниц, нужно будет доплатить 20 рублей за каждую дополнительную страницу.

Принятое решение связано с избыточной нагрузкой на IТ-инфраструктуру МВД из-за объема запросов, превышающего отметку в 1,8 млрд запросов в год.

Чаще всего выписки запрашиваются бизнесом для продажи и перепродажи подержанных авто, в том числе в интернете, а также предоставляются судам, органам прокуратуры, следствия и дознания в рамках уголовного и административного судопроизводства, налоговым и таможенным органам, правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям в рамках международных договоров.