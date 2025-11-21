Потери РЖД от непредъявления к перевозкам угля могут достичь 55 млрд рублей

Поставки на западном направлении снижаются на 1,4 млн тонн по сравнению к уровню 2024 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Компании не предъявляют объемы угля к провозке в западном направлении, потери РЖД по итогам года от этого могут составить 55 млрд рублей, сообщила заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

"Хочу еще раз остановиться на западном направлении. В рамках финансового плана на 2025 год мы учитывали требования Минэнерго по увеличению поставок угля, это было плюс 20 млн тонн к 2024 году. Подготовили все свои производственные ресурсы для обеспечения заявленного грузопотока, вместе с тем по итогам 10 месяцев эти объемы не предъявляются", - сказала она.

Магнушевская отметила, что поставки на западном направлении снижаются на 1,4 млн тонн по сравнению к уровню 2024 года.

"В этих условиях по итогам года потери компании от перевозки угля в западном направлении по отношению к финплану, одобренному правительством РФ, составляют минус 55 млрд рублей", - сказала она.