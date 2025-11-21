РЖД выступают против соглашения о вывозе угля с Кузбассом на 2026 год

Распределение поставок между регионами будет зависеть от объема предъявления угля грузоотправителями в рамках ПНД, сообщила замгендиректора холдинга Ирина Магнушевская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) не поддерживают предложение о заключении соглашений о гарантированном объеме вывоза угля на 2026 год с угледобывающими регионами, прежде всего с Кузбассом, заявила замгендиректора холдинга Ирина Магнушевская в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике. По ее словам, все параметры соглашения с Кузбассом на этот год будут выполнены, однако компания выступает за перевозку угля в соответствие с правилами недискриминационного доступа (ПНД) к ж/д инфраструктуре, а не соглашений с регионами.

"При формировании планов последовательно компания выступает за организацию перевозок в соответствии с очередностью, предусмотренной ПНД, без заключения соглашения с угольными регионами", - сказала она в ходе заседания.

По словам Магнушевской, РЖД вывозят весь объем предъявляемого угля в соответствии с правилами. "При этом, независимо от наличия соглашения, РЖД обеспечивают вывоз угля до полного заполнения имеющихся провозных способностей инфраструктуры", - сказала она.

Распределение поставок между регионами будет зависеть от объема предъявления угля грузоотправителями в рамках ПНД, добавила Магнушевская.

Как отметил, в свою очередь, замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Константин Григорьев, соглашение с Кузбассом выполняется на 100,4%, то есть при плане в объеме 44,6 млн тонн вывезено 44,8 млн тонн. При этом, по его словам, сейчас процент использования инновационных вагонов при перевозке в порты составляет 91,2. "Важно еще отметить, что соглашения в своем текущем формате не дают своим сторонам никаких гарантий и не являются действенным инструментом поддержки угольной отрасли <…>. Таким образом, пролонгация практики заключения соглашения в том числе ставит под угрозу выполнение указа президента о увеличении несырьевого, неэнергетического экспорта. Эта задача стоит также перед компанией", - подчеркнула Магнушевская.

В РЖД также считают минимальными социальные риски при отказе от практики соглашений с регионами по углю.

Ранее правительство Кузбасса и РЖД заключили соглашение, предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2025 году.