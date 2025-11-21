АСИ: мода стала приоритетом развития креативных индустрий для каждого второго региона

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что модная индустрия сегодня включает не только дизайнеров и показы, но и производство, логистику, розницу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Каждый второй регион включает моду в число приоритетов стратегического развития креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Работа Агентства стратегических инициатив с командами субъектов показала, что каждый второй регион включает моду в число приоритетов стратегического развития креативных индустрий. Такой документ разработали 20 регионов, 11 из них включили моду в приоритет", - сказано в сообщении.

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде на IV Международном форуме "Содружество моды" отметила, что мода является мощным инструментом коммуникации, локомотивом регионального развития, точкой пересечения идентичности, экономики и инноваций. "Сегодня каждый второй российский регион - от Екатеринбурга с его Ushatava и 12 Storeez до Махачкалы, где Measure переосмысливает мусульманскую эстетику, - включает моду в стратегические приоритеты, осознавая ее как культурный код и как экономический актив. Бренды вроде SelSovet из Челябинска или якутских Muus и УРУУ доказывают: у российской моды есть голос, который слышен за пределами страны, и этот голос находит также отклик в странах СНГ", - цитирует пресс-служба слова Черкес-заде.

Она отметила, что модная индустрия сегодня включает не только дизайнеров и показы, но и производство, логистику, розницу. Так, согласно исследованию АСИ, в 2023 году вклад модной индустрии составил 0,08%, но к 2030 году ожидается рост до 0,46%. Отмечается, что выручка отрасли достигла 421 млрд рублей, а к концу десятилетия может превысить 1,2 трлн рублей, экспорт - 763 млн долларов, к 2030 году ожидается 4,36 млрд долларов. Всего в отрасли занято 447 тыс. человек и 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.