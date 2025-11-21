В КЧР в 2026 году ожидают рост доходов республиканского бюджета на 15%

Доходы регионального дорожного фонда в 2026 году составят 2,979 млрд рублей

Черкесск © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Карачаево-Черкесии в 2026 году прогнозируется на 15%, сообщила замминистра финансов республики Марина Хубиева.

"Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2026 год сформирован в объеме 14,372 млрд рублей с ростом на 15% к первоначальному плану 2025 года. Налоговые доходы определены в объеме 13,558 млрд рублей, неналоговые - 814,5 млн рублей", - сказала Хубиева на публичных слушаниях регионального бюджета на 2025 и 2026-2027 годы.

Доходы регионального дорожного фонда в следующем году составят 2,979 млрд рублей. "Это на 10% больше прошлогоднего плана и на 7,8% больше оценки текущего года", - отметила замминистра.

На публичных слушаниях, в частности, предложили увеличить бюджетные ассигнования на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На эти цели в проекте бюджета КЧР на 2026 год пока заложены 287,7 млн рублей с ростом к текущему году на 2,3%.

Минфин КЧР прогнозирует доходы республиканского бюджета на следующий год на уровне 42,742 млрд рублей, расходы - 43,907 млрд рублей, дефицит- более 1,1 млрд рублей.