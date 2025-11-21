Кабмин утвердил перечень специальностей для поддержки образовательных кредитов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень профессий и направлений подготовки, которые будут способствовать достижению технологического лидерства страны, для оказания господдержки с помощью выдачи образовательных кредитов для обучения. Это следует из приказа, размещенного на официальном портале правовых актов.

"Утвердить прилагаемый перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым оказывается государственная поддержка образовательного кредитования", - говорится в документе.

Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования в списке числятся "архитектура", "веб-разработка", "водоснабжение и водоотведение", "информатика и вычислительная техника" и другие.

В соответствующие направления бакалавриата включены "приборостроение", "инноватика", "авиастроение", "лесное дело" и другие. Среди специальностей магистратуры кредитованию будут подлежать "корабельное вооружение", "биотехнология", "туризм", "археология" и другие.