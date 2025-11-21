Burkina24: парламент Буркина-Фасо ратифицировал соглашение с РФ по мирному атому

Сотрудничество Росатома и республики началось в октябре 2023 года на VI Форуме "Российская энергетическая неделя"

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 21 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание переходного периода (парламент) Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации подписанного 19 июня 2025 года соглашения с РФ об использовании атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщил портал Burkina24.

Сотрудничество Росатома и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года с подписания на VI Форуме "Российская энергетическая неделя" меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования ядерной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на форуме "Атомэкспо-2024" страны подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.

По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.