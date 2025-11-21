Хуснуллин: стартовало строительство КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга

Сложностей с финансированием дорожных объектов в России нет, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга КАД-2 уже началась, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Ранее сообщалось, что строительство КАД-2 начнется в начале 2026 года. Маршрут автодороги будет проложен от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово, Агалатово до пересечения с трассой "Скандинавия" с выходами на платную дорогу М-11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

"Мы начали строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2), мы отдельно занимаемся улучшением дорожной сети вдоль Черноморского побережья, сегодня идет этап обхода Адлера, дальше будем двигаться по дороге Джубга - Сочи до Геленджика и дальше до Новороссийска с выходом Крым. Это из таких крупных проектов ", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что в настоящий момент сложностей с финансированием дорожных объектов в России нет.

"Поэтому деньги у нас на ближайшие три года есть. Программа у нас составлена на три года с финансовым обеспечением. На шесть лет - до 2030 года мы запланировали какие дороги построим, отремонтируем и приведем в соответствие и синхронизируем ремонт и ввод всех дорог, включая опорные населенные пункты", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, сейчас выбраны 2,6 тыс. опорных пунктов в стране, где в первую очередь должны быть построены дороги.

"Мы определили 2 600 опорных пунктов по стране, где мы в первую очередь должны сделать дороги, как связывающие эти опорные пункты, так и внутри. Сейчас мы со всеми регионами, с Минтрансом, с Минстроем, "Росавтодором", с каждым губернатором подписали соглашение, какие дороги будут отремонтированы, какие будут построены. А на новых территориях мы, например, эту работу [так как ей более системно занимаемся] даже вплоть до улиц населенных пунктов уже определили, какие будут отремонтированы с источниками финансирования, со сроками исполнения по годам", - сказал Хуснуллин.