Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут на аукционе в Telegram
Редакция сайта ТАСС
21:06
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в мессенджере Telegram, сообщил сооснователь компании Павел Дуров.
В его Telegram-канале отмечается, что выставляемые на торги "легендарные папахи Хабиба - коллекционные предметы, символизирующие традицию, свободу и уважение". Дуров процитировал высказывание Нурмагомедова, отметив, что некоторые подарки несут не только ценность: "они несут смысл".
Ранее мессенджер запустил функцию проведения аукционов на подарки приложения. Компания приняла решение протестировать механику аукциона с помощью продажи эксклюзивного подарка Telegram Plane, первый раунд торгов состоялся 15 ноября.