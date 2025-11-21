Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут на аукционе в Telegram

Мессенджер ранее запустил функцию проведения аукционов на подарки приложения

Редакция сайта ТАСС

Хабиб Нурмагомедов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в мессенджере Telegram, сообщил сооснователь компании Павел Дуров.

В его Telegram-канале отмечается, что выставляемые на торги "легендарные папахи Хабиба - коллекционные предметы, символизирующие традицию, свободу и уважение". Дуров процитировал высказывание Нурмагомедова, отметив, что некоторые подарки несут не только ценность: "они несут смысл".

Ранее мессенджер запустил функцию проведения аукционов на подарки приложения. Компания приняла решение протестировать механику аукциона с помощью продажи эксклюзивного подарка Telegram Plane, первый раунд торгов состоялся 15 ноября.