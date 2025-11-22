Статья

Проверено боем. Какие новинки показала Россия на Dubai Airshow 2025

Главными сенсациями стала премьера улучшенного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" и нового скоростного беспилотника-разведчика S180 линейки Supercam, недосягаемого для FPV-дронов

Су-57Э © Екатерина Адамова/ ТАСС

Россия представила целую серию новинок на Dubai Airshow 2025, входящем в число ведущих мировых авиасалонов и задающем тренды в аэрокосмической и оборонной отраслях. Всего в ОАЭ российская экспозиция насчитывала около 900 образцов продукции, среди которых свыше 30 было показано в натурном виде.

Авиационные премьеры

Дебютным стал показ на Ближнем Востоке новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, который традиционно пилотировал Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. В рамках салона в Дубае Су-57Э впервые демонстрировался с открытыми люками, благодаря чему можно было рассмотреть вооружение. Су-57 сейчас активно применятся в спецоперации и вызывает положительные отклики со стороны летчиков Военно-воздушных сил РФ. Ранее экспортная версия машины показывалась на выставках в Китае и Индии, где произвела фурор. В Дубае самолет также пользовался огромным вниманием со стороны представителей зарубежных делегаций и иностранной прессы. В том числе на борт машины поднимался президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Еще одной интересной и перспективной российской новинкой в Дубае стал модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М - развитие Як-130. Новая версия получила расширенный состав оружия, тепловизионную, инфракрасную и лазерную системы наведения. Как сообщил заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов, важной особенностью самолета является способность решать как учебные, так и боевые задачи. Машина позволяет обучать экипаж применению всей номенклатуры вооружения без их реального применения, имитируя пуски ракет, сбросы бомб, и ракет воздух-земля, воздух-воздух.

Як-130М © Екатерина Адамова/ ТАСС

Кроме того, внимание представителей стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы привлек макет УТС-800 - первого российского турбовинтового самолета для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и подготовки летчиков. Самолет позволяет выполнять акробатические полеты, устанавливать вооружение и оснащен адаптивной стеклянной кабиной. В Дубае машина, созданная Уральским заводом гражданской авиации (АО "УЗГА"), впервые была показана за рубежом. Согласно заявлению производителя, УТС-800 является полностью российским - эта его особенность также отмечалась потенциальными зарубежными покупателями.

Су-75 Checkmate © Екатерина Адамова/ ТАСС

Кроме того, в ОАЭ был продемонстрирован макет беспилотной версии нового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. В 2023 году сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя новыми модификациями Су-75 - одноместной, двухместной и беспилотной. В рамках выставки в Дубае начальник летной службы компании "Сухой" ОКБ Сухого Сергей Богдан уточнил, что летные испытания нового легкого однодвигательного истребителя стартуют в начале 2026 года и займут как минимум несколько лет.

Улучшенный "Ланцет-Э" и новый разведчик S180

Компания ZALA представила на авиасалоне обновленную версию разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э". Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что российские барражирующие боеприпасы из состава "Ланцет-Э" в обновленном облике на сегодня имеют наиболее интенсивный опыт боевого применения в мире. В обновленную экспортную версию внедрены алгоритмы машинного зрения, что позволяет беспилотнику в автоматическом режиме обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели в реальном времени. В числе других нововведений "Ланцет-Э" - дополнение состава комплекса инфракрасными версиями барражирующих боеприпасов и разработка новой мобильной пусковой установки однократного применения для экспортной версии "Изделия 51".

"Ланцет-Э" © Софья Савитская/ ТАСС

Абсолютной премьерой на выставке в Дубае стал новейший скоростной разведывательный аппарат Supercam S180. Как отметил в беседе с ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, флагманский БПЛА ГК "Беспилотные системы" Supercam S350 является одним из наиболее широко применимых дронов разведывательного назначения, используемых подразделениями Вооруженных сил РФ в СВО. "Вместе с тем в последние годы в соответствии с обозначившейся в последние пару лет тенденцией к применению дронов-перехватчиков, применяемых для нейтрализации беспилотников противоборствующей стороны, возникла потребность в коррекции применяемых Россией БПЛА, включая адаптацию их к новым вызовам и угрозам", - добавил специалист.

Supercam S180 © Екатерина Адамова/ ТАСС

Он подчеркнул, что в связи с этим "Беспилотные системы" создали скоростной разведчик S-180, который обладает большей динамикой по сравнению со старшей моделью в линейке. "Аппарат может ускоряться и активнее маневрировать, уходя от преследования. Для обнаружения же атакующих беспилотников противника традиционно в таких случаях устанавливается оптико-электронная система, выполняющая обзор задней полусферы", - добавил Федутинов.

Полностью российский "Форпост-РЭ"

На выставке в Дубае также состоялся дебютный показ макета беспилотника "Форпорст-РЭ" - еще одного продукта АО "УЗГА". Комплекс с БПЛА средней дальности создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии и СВО. Аппарат отличается широким спектром действия - он может выполнять разведывательно-ударные задачи, вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним.

В ходе Dubai Airshow беспилотник также пользовался повышенным интересом среди иностранцев. В ГК "Беспилотные системы" уточнили, что особенно гостей экспозиции интересовали полезные нагрузки, включая радары, а также возможности их конвертации. "Форпост-РЭ" также является полностью российским на сегодняшний день, хотя в основе аппарата лежит первоначально локализованный израильский Searcher II. Согласно утверждению производителя, благодаря российским комплектующим "Форпост-РЭ" обладает абсолютной защитой от санкций и может быть востребован у стран, которые предпочитают не концентрировать закупки вооружений у одной страны-поставщика.

Федутинов в беседе с ТАСС по итогам выставки в Дубае подчеркнул, что продолжающаяся СВО "демонстрирует активный процесс эволюции как самих беспилотных летательных аппаратов, так и средств борьбы с ними". "Это вечный циклический процесс совершенствования средств нападения и обороны - меча и щита - при этом сжатый по сравнению с мирным временем в разы. Нет сомнений, что мы еще неоднократно увидим, как обе стороны будут модернизировать существующие и предлагать новые средства БПЛА и противодействия им", - заявил специалист.