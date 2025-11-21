Маск опубликовал видео с роботами Optimus, выполняющими задачи полицейских

Глава Tesla не прокомментировал публикацию

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал видео с человекоподобными роботами Optimus, которые выполняют работу полицейских, работников скорой помощи, строителей и поваров.

Помимо профессиональной деятельности, на видео, опубликованном на странице Маска в X, роботы гуляют по пляжу, демонстрируют приемы кунг-фу и играют в казино. Глава Tesla не прокомментировал публикацию.

Ранее Маск заявил, что рассчитывает в ближайшие годы создать армию роботов Optimus за счет ежегодного производства 1 млн таких моделей.

Идею производства человекоподобных роботов Маск выдвинул в августе 2021 года. В октябре 2024 года гуманоидный робот Optimus был представлен публике. Маск отмечал, что его стоимость составит от $20 тыс. до $30 тыс. и "каждый сможет себе его позволить".