С марта транспортные экспедиторы получат право досмотра поступивших грузов

В рамках проверки экспедитор должен будет, в частности, сравнить реальный вес, объем и габариты груза с теми, о которых заявил клиент

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Транспортные экспедиторы в РФ с 1 марта 2026 года получат право досмотра поступивших им предметов и веществ, которые изъяты из гражданского оборота, или же относятся к предметам, оборот которых ограничен. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет, в частности, о химическом оружии, пестицидах и агрохимикатах, не внесенных в госреестр, лекарствах с истекшим сроком годности, а также о табаке и объектах культурного наследия религиозного значения.

Нововведения приняты во исполнение новой, появившейся в июне статьи об ограничениях на организацию перевозки таких грузов ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности".

Теперь экспедитор должен будет сначала сверить реальные свойства груза и свойства, которые указал клиент. После этого экспедитор должен будет направить клиенту уведомление о том, что ему нужно будет открыть груз, а далее - осмотреть его и провести выборочный досмотр.

Уточняется, что в рамках проверки экспедитор должен сравнить реальный вес, объем и габариты груза с теми, о которых заявил клиент. Для этого будут использоваться весы, измерительные приборы или же визуальный осмотр.

Если же экспедитор заметит, что реальные характеристики принятого груза не соответствуют указанным клиентом свойствам, то он должен уведомить клиента о том, что груз будет вскрыт и осмотрен. В случае отказа клиента осмотр будет проведен через рентген-установки.