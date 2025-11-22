В Росреестре предложили не отдавать квартиры до возврата денег покупателю

Замруководителя службы Алексей Бутовецкий отметил, что судам необходимо прописывать основания для реализации своих решений, чтобы учитывались права обеих сторон

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Право собственности на недвижимость покупателя должно быть аннулировано только после возврата ему денежных средств. Об этом заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, его слова приводит "Комсомольская правда".

По его словам, судам необходимо прописывать основания для реализации своих решений, чтобы были учтены права обеих сторон.

"Деньги тяжело найти. А квартира - вот она. Право собственности - это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: "Гаси запись". Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно", - приводит издание слова Бутовецкого.

Заместитель руководителя Росреестра отметил, такой порядок действий соответствовал бы нормам Гражданского кодекса, поскольку никто не вправе требовать исполнения обязательств при игнорировании встречных.