В Севастополе число виноделен выросло в полтора раза за 2025 год

Производство вина осуществляют 23 предприятия, сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка региона

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 20 виноделен зарегистрировано в Севастополе, что в полтора раза превышает показатель 2024 года, сообщили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

"Производство вина и вина игристого на сегодняшний день осуществляют 23 предприятия. В 2024 году их было 15. На 2025 год прогноз объема производства составляет 30 млн бутылок", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным департамента, показатель производства планируется на уровне прошлогоднего, когда было выпущено 30,25 млн бутылок - на четверть больше, чем в 2023 году.

Среди новых виноделен отмечается проект AYA organic wine & vineyards в селе Родное, в основу которого легли принципы органического производства от лозы до производства вина. В итоге получился эногастрономический комплекс, включающий в себя органический виноградник, виллу, ресторан, винодельню открытого типа и дом виноградарей. По информации департамента, среди других введенных в 2024-2024 годах объектов винодельня в селе Передовое К(Ф)Х "Вилла Уркуста", винодельня Александра Плотникова в селе Родное, винодельня на плато Кара-Тау "Усадьба Александровская".

Всего в Севастополе порядка 70 виноградарско-винодельческих хозяйств. "Это не только крупные предприятия, а также фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. С каждым годом их количество растет. С 2014 года по настоящее время в отрасли виноградарства было создано 45 новых хозяйства", - уточняется в сообщении.

"Терруар Севастополь"

В департаменте также напомнили, что с 2018 года в регионе реализуется приоритетный проект "Терруар Севастополь", цель которого - развитие винодельческой отрасли и энотуризма.

Отмечается, что в проекте задействовано уже 43 предприятия виноградарско-винодельческой отрасли, в том числе один участник принят в 2024 году, двое - в этом, а еще двое кандидатов будут рассмотрены в 2026 году, после закладки виноградников на заявленных участках.

Ранее в правительстве региона сообщали, что по проекту "Терруар Севастополь" уже привлечено почти 10 млрд рублей в качестве инвестиций, создано около 500 рабочих мест. Проект предусматривает создание независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами. Среди участников проекта как крупнейшие в регионе Инкерманский завод марочных вин и агрофирма "Золотая Балка", так и небольшие авторские винодельни, например, Domaine Lipko и "Винодельня Бельбек".

Природные условия в Севастополе не подходят для выращивания товарной пшеницы и многих культур, традиционных для других регионов РФ. Основой сельского хозяйства здесь является виноградарство, причем большая часть урожая перерабатывается в вино. При этом власти и бизнес Севастополя также активно развивают энотуризм - экскурсии на виноградники и винодельни. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия, что обеспечивает высокое качество и особые характеристики вин.