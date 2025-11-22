Kyodo: около 200 японских компаний пострадают от запрета КНР на импорт морепродуктов

На Китай приходится порядка 47,8% всего экспорта морепродуктов из Японии

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 японских компаний пострадают из-за решения Китая вновь ввести запрет на поставки морепродуктов из Японии на фоне обострения отношений между Токио и Пекином, произошедшего из-за высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и острой реакции на них китайской стороны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, по крайней мере 172 японские компании занимаются экспортом морепродуктов в Китай и неизбежно пострадают от нового эмбарго. На Китай приходится порядка 47,8% всего экспорта морепродуктов из Японии. В то же время отмечается, что этот показатель снизился на 0,6 п.п. с 2023 года, когда Китай уже вводил запрет на поставки морепродуктов из Японии из-за ситуации со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Тот запрет действовал вплоть до начала ноября этого года, когда в Китай была направлена первая с 2023 года партия гребешка.

Ранее Китай уведомил Японию, что приостановит импорт японских морепродуктов. Уведомление поступило на фоне обострения отношений двух стран, начавшегося после того, как премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.