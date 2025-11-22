Disney продлил исключительное право на более 30 товарных знаков в России

Среди них изображения фирменного замка и названия Disney

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Американская компания Disney Enterprises, ушедшая с российского рынка в 2022 году, продлила в РФ на 10 лет действие 31 товарного знака, одобренных Роспатентом в 2007-2011 годах, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди них изображения фирменного замка и названия Disney. Продлены сроки действия товарных знаков с названиями мультфильмов Cinderella ("Золушка"), Bambi ("Бэмби"), Sleeping Beauty ("Спящая красавица"), имена персонажей Snow White (Белоснежка), Ariel (Ариэль), Pinocchio (Пиноккио), Peter Pan (Питер Пэн), а также изображения Малифисенты, Дональд Дака, Злой королевы из мультфильма "Белоснежка и семь гномов" и ряда других.

В марте 2022 года The Walt Disney Company сообщила, что приостановит всю деятельность в России, в том числе производство и лицензирование контента из-за событий на Украине. До этого The Walt Disney Company объявила о приостановке показа своих фильмов в российских кинотеатрах, в том числе ряда предстоящих премьер.