ВТБ: позитивные настроения преобладали на рынке акций РФ в течение недели

Высокий спрос со стороны покупателей также фиксировался в бумагах СПБ Биржи, "Татнефти" и ПИК

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Позитивные настроения на рынке акций РФ преобладали в течение недели, однако в пятницу количество продавцов превысило число покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"В течение текущей недели на российском рынке акций преобладали позитивные настроения. Однако в пятницу количество продавцов превысило количество покупателей, изменив тренд в рыночных настроениях, свидетельствуют данные "Индекса ВТБ", - отметили ТАСС в пресс-службе.

Аномально высокий спрос со стороны покупателей также фиксировался в бумагах СПБ Биржи, "Татнефти" и ПИК. В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели был к акциям "Лукойла", "Газпрома" и "Новатэка".

На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции ИКС 5, "Полюса", "Газпрома" и ПИК.

"В отраслевом разрезе на неделе появился новый фаворит - клиенты "ВТБ мои инвестиции" активно покупали акции представителей нефтегазового сектора (+42,71% неделя к неделе). При этом инвесторы продолжили продавать бумаги представителей технологического сектора (-20%), а также отрасли энергетики (-76,2%)", - добавили в пресс-службе.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ мои инвестиции" Станислава Клещева, российский рынок акций поднялся к максимуму за месяц на изменении геополитической повестки, сезона публикации финансовых отчетов и ряда корпоративных новостей. "Важно отметить, что 25-миллиардное IPO ДОМ.РФ было легко "переварено". Это говорит как о здоровом аппетите инвесторов к качественным активам, так и о наличии финансовых ресурсов, для его удовлетворения", - заключил он.