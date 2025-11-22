Депутат Бутина: Европа обезумела и не откажется от воровства российских активов

Член комитета Госдумы по международным делам считает, что Россия должна быть готова к ответным мерам и "рационально, безэмоционально и спокойно провести зеркальный ответ"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европа не остановит попытки украсть российские активы, руководство этих стран окончательно обезумело - такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина ("Единая Россия").

"Я думаю, к сожалению, <…> откровенное воровство, которое они устраивают с российскими активами, не остановится. Они обезумели, Господь лишил их разума", - полагает депутат.

Она считает, что Россия должна быть готова к ответным мерам и "рационально, безэмоционально и спокойно провести зеркальный ответ". Депутат напомнила, что Госдума разрабатывала зеркальные меры против иностранных СМИ, когда российских журналистов "и преследовали, и выгоняли, и даже физически избивали в западных странах". "Мы со своей стороны выслали журналистов тех СМИ, [в чьих] странах происходили притеснения наших журналистов. В данном случае экономика должна быть также симметрична", - сказала Бутина.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприацию активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.