Германия прекратит импорт газа из России не раньше начала 2028 года

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллеh отметил, что "эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима"

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер считает, что Германия будет вынуждена еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Об этом он заявил медиагруппе Funke.

"Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года", - отметил он. По оценке Мюллера, "эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима". "Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ", - пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона "дважды" получила бы деньги.

Мюллер утверждал, что якобы "никто не может быть счастлив в связи с текущей ситуацией". "Но сейчас ЕС начал действовать и ввел новые санкции против России, которые создали условия для остановки импорта", - заявил он.

Ранее Минэкономики ФРГ заявило, что SEFE, которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой "Газпрома", может разорвать сделку на импорт газа с проекта "Ямал СПГ", сославшись на форс-мажорную ситуацию. Она, по оценке ведомства, возникла в связи с введением 19-го пакета санкций против РФ и директивой REPowerEU (программа, направленная на прекращение зависимости ЕС от российского газа).

Контракт по поставкам газа содержит пункт о том, что SEFE обязана платить даже в случае прекращения импорта российского СПГ (формула "бери или плати"). В Минэкономики считают, что решение ЕС об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают компании возможность объявить форс-мажор и не выполнять обязательства в рамках сделки.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.