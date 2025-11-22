Бронирование загородных домов на горнолыжном курорте Шерегеш выросло вдвое

Официальное открытие горнолыжного сезона состоялось 22 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Жители России к открытию горнолыжного сезона на курорте Шерегеш в Кемеровской области забронировали на 12% больше посуточных квартир и в два раза больше загородных домов, чем в 2024 году. Это следует из исследования сервиса "Авито путешествия", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"По данным Авито, в Шерегеше на открытие горнолыжного сезона пользователи забронировали на 12% больше посуточных квартир и в два раза больше загородных домов, чем в прошлом году. Активнее всего туристы бронируют двухкомнатные (38% - доля бронирований) и однокомнатные (28%) квартиры. В сегменте загородного жилья самыми востребованными форматами стали дома (78%) и коттеджи (12%)", - говорится в тексте исследования.

Уточняется, что на официальное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоялось 22 ноября, наибольшую активность в бронировании жилья проявили гости из соседних городов. Так, почти треть бронирований посуточных квартир приходится на туристов из Новокузнецка и Новосибирска, еще 11% - путешественники из Москвы. В сегменте загородного жилья также 30% всех бронирований приходится на Новокузнецк. За ними следуют гости из Новосибирска (13,5%), Кемерово (9%), Барнаула и Томска (по 5%).

При этом в среднем на открытие сезона арендовать квартиру можно за 5,5 тыс. рублей в сутки, загородный дом - за 11,2 тыс. рублей в сутки. В основном путешественники бронируют квартиры на двое суток, загородные дома - на четверо суток. Заселяться туристы предпочитают втроем в квартиры и вчетвером в загородные дома.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Предоткрытие зимнего сезона состоялось 15 ноября, большое праздничное открытие - 22 ноября.