В ГД внесли законопроект о цифровой платформе "Гостех"

В законопроекте указано, что участниками платформы могут стать федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы публичной власти федеральной территории "Сириус"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается определить правовые основы создания, развития и эксплуатации информационных систем на платформе "Гостех". Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, под платформой "Гостех" будут пониматься инфраструктура и сервисы "Гостеха", которые координатор платформы предоставит участникам для разработки и дальнейшего развития информационных систем. В документе указано, что координатором платформы выступит Минцифры РФ.

В роли координатора министерство будет в том числе заключать госконтракты с операторами сервисов "Гостеха", устанавливать требования к сервисам платформы, обеспечивать взаимодействие между участниками платформы и ее операторами, а также следить за степенью защищенности "Гостеха". Кроме того, координатор будет обязан обеспечивать бесперебойную работу всех сервисов платформы.

В законопроекте указано, что участниками платформы "Гостех" могут стать федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" и другие лица, которые уполномочены на создание информационных систем с помощью платформы.

Кроме того, законопроектом предлагается установить требования к безопасности данных, содержащихся на платформе "Гостех". Так, обработка и хранение информации в рамках платформы должны будут осуществляться в соответствии с нормами российского законодательства о защите информации, о персональных данных и об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры. В документе также подчеркивается, что на платформе "Гостех" запрещается обрабатывать данные, которые составляют государственную, военную, судебную и другие тайны.

В случае принятия законопроекта Госдумой и последующего подписания президентом РФ документ вступит в силу спустя 90 дней с момента опубликования.