Dünya: Турция пострадает в случае введения США новых санкций против России

Обозреватель экономического издания Dünya Хакан Чинар указал на возможный рост цен на энергоносители, а также проблемы с логистикой и платежами

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран потенциально может создать значительные трудности для Турции. С таким мнением выступил обозреватель экономического издания Dünya Хакан Чинар.

"У нас обширная торговля с Россией и чрезвычайно тесные связи в самых разных секторах: от энергетики и туризма до сельского хозяйства и текстильной промышленности. Поэтому данный подход Трампа также создаст риски для Турции. Стоимость энергоносителей вырастет, и возникнет потребность в альтернативных источниках. Банковские операции турецких компаний с Россией будут подвергаться более строгому контролю, а для турецких экспортеров возникнут логистические и платежные ограничения", - отметил Чинар. Он также указал на то, что в случае введения новых санкций "усложнится и система взаимодействия Турции с Западом и Россией".

"Важно помнить, что мы являемся членом НАТО. И это может снизить вероятность введения США жестких санкций непосредственно против Турции. Однако нельзя игнорировать риски косвенных и секторальных санкций", - добавил обозреватель.

Говоря о глобальном влиянии возможных санкций, Чинар предположил, что "развивающиеся страны могут ощутить последствия гораздо острее, поскольку они зависят от России как в плане поставок энергоносителей, так и во внешней торговле". "Некоторые страны будут вынуждены диверсифицировать свои цепочки поставок нефти и газа. Однако это может привести к росту издержек в краткосрочной перспективе и изменению стратегического курса в долгосрочной. Новый режим санкций также создаст напряженность в мировой финансовой системе. Под влиянием могут оказаться международные потоки капитала в связи с рисками ограничений на доступ к рынку США для банков и финансовых учреждений, торгующих с Россией", - написал обозреватель.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран. Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.