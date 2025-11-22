Рябков охарактеризовал экономические отношения с США названием романа "Околоноля"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал экономические отношения России и США названием романа Натана Дубовицкого "Околоноля".

Как отметил дипломат, экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона находится на точке "близкой к замерзающей". "Помните, был в свое время такой интересный роман Натана Дубовицкого "Околоноля". Вот примерно так, как по прогнозу погоды", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".