Премьер Японии на саммите G20 выступила за реформу ВТО

Санаэ Такаити выступила за реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона на базе честных экономических взаимоотношений

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Япония выступает за реформу Всемирной торговой организации (ВТО) и готова всесторонне сотрудничать по этому вопросу с другими государствами. Об этом заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на первой сессии саммита лидеров Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"Система многосторонней торговли с ВТО в ее центре - это основа мировой экономики", - подчеркнула она, отметив, что Япония "внесет свой вклад в дискуссию по вопросу реформы ВТО" и будет сотрудничать по этой теме с другими государствами. Глава японского правительства также выступила за реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона на базе честных экономических взаимоотношений.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге.