Вузы Эстонии заявили, что кабмин не выполнил договоренности по финансированию

Речь идет о сумме более €34 млн

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Вузы Эстонии выразили недовольство тем, что кабинет министров не выполнил договоренности о темпах увеличения финансирования высших школ страны. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Как отметил совет ректоров, правительство не сдержало свои обещания, поскольку рост финансирования в этом и следующем годах оказался ниже ожидаемого. Не будут выполнены обязательства на сумму более €34 млн", - говорится в сообщении.

Согласно договоренности, достигнутой в 2022 году, государство должно было в течение четырех лет ежегодно увеличивать финансирование университетов на 15%, что компенсировало бы возникший в сфере высшего образования дефицит в размере €130 млн. Но этого не произошло.

Университеты настаивают на необходимости разработать долгосрочную и устойчивую модель финансирования высшего образования.