Лидеры G20 отметили важность поддержки Африканской зоны свободной торговли

Региональная интеграция представляет собой ключевой фактор экономического роста, сказано в совместной декларации

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) указала на важность поддержки Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Признаем, что региональная экономическая интеграция, в том числе АКЗСТ, представляет собой ключевой фактор экономического роста, устойчивости, [обеспечения притока] инвестиций и развития, - подчеркивается в документе. - Отмечаем выдвинутую во время председательства ЮАР инициативу повестки сотрудничества G20 с Африкой в области торговли и инвестиций по добровольному участию в укреплении всестороннего роста потенциала развития Африки путем поддержки реализации идеи АКЗСТ, мобилизации инвестиций в промышленность и ключевые инфраструктурные проекты в соответствии с целями развития Африканского союза до 2063 года".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".