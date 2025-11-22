В Иране вступила в силу деноминация валюты

В обороте появится более мелкая денежная единица - кран

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уведомил центральный банк страны о вступлении в силу поправок к закону о ЦБ, которые предусматривают в том числе деноминацию национальной валюты. Об этом сообщила пресс-служба президента исламской республики.

Ранее соответствующие поправки были утверждены однопалатным иранским парламентом (Меджлисом) и Советом стражей конституции Ирана.

Согласно поправкам, в оборот будет также введена более мелкая денежная единица под названием кран, которая использовалась в Иране в XIX и начале XX веков. Таким образом, каждый новый риал равен 10 тыс. нынешних риалов, а также каждый новый риал будет равен 100 кранам.

8 ноября представитель Совета стражей конституции Тахан Назиф отметил, что в рамках деноминации предусмотрен переходный период в несколько лет и во время всего периода будет проводиться кампания по информированию населения.

21 декабря 2024 года Пезешкиан внес на рассмотрение парламента проект закона о переходе на новую национальную валюту - туман, который должен будет заменить стремительно обесценивающийся иранский риал, однако позже от идеи изменения названия валюты отказались.