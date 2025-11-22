Кабмин выдвинул кандидатов в представители РФ в совете директоров "Интер РАО"

Росимущество обеспечит включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Правительство России распорядилось выдвинуть кандидатуры гендиректора "Интер РАО ЕЭС" Сергея Дрегваля, главы "Роснефти" Игоря Сечина и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева на должности представителей РФ в совете директоров "Интер РАО". Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (г. Москва) согласно приложению", - говорится в сообщении.

Росимущество обеспечит включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.