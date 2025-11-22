Эксперт Агамова: россияне тратят около 380 млрд рублей в год на видеоигры

Москвичи обеспечивают примерно 80% этой суммы, отметила гендиректор Агентства креативных индустрий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне ежегодно расходуют около 380 млрд рублей на видеоигры, при этом москвичи обеспечивают примерно 80% этой суммы - около 320 млрд рублей. Об этом заявила гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

"Если говорить про киноанимацию, там все понятно. А видеоигры - это особенно интересная область. Например, в России ежегодно тратят около 380 млрд рублей на видеоигры. При этом москвичи расходуют на это 80% - примерно 320 млрд рублей", - сообщила она в ходе форума "Созидатели" в Национальном центре "Россия".

Она отметила, что видеоигры - это не только развлечение, но и платформа, через которую можно транслировать определенные смыслы, истории, показывать продукты и услуги.

"Например, в Индонезии, население используют видеоигры больше как социальную сеть, а не как продукт для покупки. Даже бесплатные игры позволяют транслировать смыслы и истории, которые мы хотим показать аудитории, включая образ России", - добавила она.

По словам Агамовой, современные видеоигры и цифровой контент быстро распространяются вирусно, формируя новые впечатления и привычки потребления досуга.