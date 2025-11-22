По итогам заседания на ММФ БРИКС подписали более 10 крупных соглашений

Мероприятие состоялось 21 ноября в Горном университете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 10 крупных соглашений между компаниями было подписано по итогам пленарного заседания "Города-побратимы и народная дипломатия как фактор экономического роста" на VII Международном муниципальном форуме БРИКС. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению форума Михаил Свердлов.

Пленарное заседание состоялось 21 ноября в Горном университете.

"Раньше было сложно представить, чтобы в советское время город Ленинград сотрудничал с каким-то бразильским городом. Это было практически нереально, в том числе и из-за логистики, - сказал Свердлов. - Но сейчас цифровой век, можно делать огромное количество проектов, даже находясь в собственном городе. Например, Санкт-Петербург уже стал "Smart City". Мы можем поделиться опытом с другими, и не нужно никуда ехать, всю информацию могут передать IT-специалисты. По итогам пленарного заседания было подписано более 10 крупных соглашений".

В 2025 году в ММФ БРИКС приняли участие 76 стран, а официальным гостем форума стал Вьетнам. Всего было проведено 80 мероприятий в гибридном формате: 60 тематических сессий и 20 круглых столов, посвященных вопросам финансов, экспортно-импортного сотрудничества, цифровизации, транспорта, урбанистики, логистики и устойчивого развития территорий.