Сийярто: снятие санкций с "Пакш-2" ускорит строительство АЭС по проекту Росатома

Глава МИД напомнил, что договоренности об освобождении Венгрии от части ограничений в отношении российских компаний достигли на встрече премьер-министра Виктора Орбана и американского президента Дональда Трампа

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Исключение из американских санкций сооружения венгерской АЭС "Пакш-2" позволит ускорить инвестиции в этот проект, разработанный Росатомом. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с выдачей Минфином США бессрочной лицензии на операции российских банков по финансированию строительства новой атомной станции в Пакше.

Глава МИД напомнил, что договоренность об освобождении Венгрии от части ограничений США в отношении российских компаний была достигнута на встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и американского президента Дональда Трампа, состоявшейся в Вашингтоне 7 ноября.

"В дополнение к освобождению от санкций в отношении нефти и газа это соглашение также включало освобождение от санкций в отношении строительства новой атомной электростанции в Пакше. Премьер-министр добился успеха в решении этого вопроса, поэтому мы можем ускорить строительство новых энергоблоков в Пакше, чтобы гарантировать долгосрочную энергетическую безопасность Венгрии и сохранение самых низких цен на энергоносители в Европе", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что "подготовительные работы для заливки первого бетона ведутся по графику, и в первую неделю февраля первый бетон будет залит в грунт". Ранее министр сообщал, что заливка первого бетона в фундамент энергоблока №5 запланирована на 5 февраля. После этого по критериям МАГАТЭ объект будет считаться "строящейся атомной станцией".

Сийярто подчеркнул, что, если бы Орбану не удалось достичь соглашения с Трампом, то "энергетическая безопасность Венгрии была бы поставлена под угрозу в долгосрочной перспективе, а счета за электроэнергию к Рождеству выросли бы втрое".

21 ноября Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая разрешает российским банкам проводить операции, связанные с проектом "Пакш-2". Как следует из документа, исключения сделаны, в частности, для Центробанка России, Газпромбанка, "ВЭБ.РФ", Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и еще нескольких кредитно-финансовых организаций. Проект "Пакш-2" освобожден также от антироссийских санкций Евросоюза.

На АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.