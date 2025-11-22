Товарооборот между КНР и Вологодской областью вырос вдвое

Губернатор Георгий Филимонов выразил заинтересованность в привлечении партнеров из КНР для размещения производства в своем регионе

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Взаимный товарооборот между Китаем и Вологодской областью с 2024 года вырос вдвое. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, прибывший в Пекин на церемонию вручения награды "Орден дружбы" заместителю председателя Китайской ассоциации ушу и одному из наиболее прославленных мастеров данного боевого искусства У Биню.

"Мы видим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года взаимный товарооборот между Вологодской областью и компаниями из КНР вырос в два раза", - отметил губернатор Вологодской области.

При этом он подчеркнул, что "все еще остается бездонный потенциал для развития [торгово-экономических отношений]" и выразил заинтересованность в привлечении партнеров из КНР для размещения производства в своем регионе.

Филимонов уточнил, что по объему импорта в Вологодскую область Китай вышел на первое место, а по совокупному объему товарооборота занимает второе место после Белоруссии.

Вологодская область экспортирует в Китай мороженое, молочную и кисломолочную продукцию, кондитерские изделия, черную икру, удобрения, продукцию лесопереработки и металлургии.