Индия предложила G20 инициативу по замкнутому циклу критически важных минералов

Она будет продвигать переработку и повторное использование аккумуляторов и связанные с этим инновации

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Индия на саммите Группы двадцати (G20) выступила с инициативой по замкнутому циклу критически важных минералов, которая будет продвигать переработку и повторное использование аккумуляторов и связанные с этим инновации. Об этом заявил в ходе второй сессии саммита индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Устойчивость и чистая энергия являются ключевыми условиями для мирового роста, а критически важные минералы - значимым ресурсом, который следует рассматривать как общее достояние человечества. Предлагаемая Индией инициатива позволит развивать новые технологии переработки, снизит зависимость от первичной добычи, уменьшит нагрузку на цепочки поставок и принесет пользу окружающей среде", - приводит его заявление индийский МИД. По словам Моди, инициатива Нью-Дели создаст возможности для совместных научных исследований, разработки единых технологических стандартов и запуска проектов переработки в странах глобального Юга.

Моди также отметил, что Индия выступает за то, чтобы космические технологии служили всему миру.

"В этой связи мы предлагаем в рамках G20 создать партнерство по открытым спутниковым данным, которое сделает информацию и аналитические продукты космических агентств стран G20 более доступными, совместимыми и полезными, особенно для государств глобального Юга", - заявил Моди.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в ЮАР.